Inimaginable : Saint-Marin marque trois buts pour la première fois et est promu en Nations League C !

Absolument personne n'aurait parié ne serait-ce que sur une victoire de Saint-Marin cette année. Et voilà que les Titani ont fini 2024 sur une deuxième victoire contre le Liechtenstein, synonyme de montée en Ligue C !

Si la Ligue des Nations peine à passionner au plus haut niveau, les belles histoires s'écrivent plus bas. Pour les "petites" équipes qui ont l'occasion d'affronter des équipes de leur niveau et de jauger leur progression sans prendre des gifles à chaque trêve internationale, la Nations League a un réel intérêt sportif.

Et c'est ainsi en Ligue D que l'exploit de 2024 a eu lieu. Saint-Marin, longtemps considéré comme la "pire équipe du monde" et coincé à la 210e et dernière place du classement mondial, a remporté son deuxième match de l'année civile face au Liechtenstein (1-3).

La victoire au match aller (1-0) contre le Liechtenstein mettait déjà un terme à une série de 140 (!) matchs sans gagner, et était la première victoire de Saint-Marin en match officiel. Cette victoire à l'extérieur est la première fois dans leur histoire que les Titani marquent trois buts dans le même match.

Ayant déjà décroché le nul à domicile contre Gibraltar vendredi dernier, les Saint-Marinais finissent à la première place de leur poule avec 7 unités... et sont donc promus en Ligue des Nations C. Là, ils pourront se tester face à des adversaires d'un autre calibre.

Au prochain classement FIFA, cette trêve internationale lors de laquelle Saint-Marin est resté invaincu (là encore, une première) devrait ainsi changer l'histoire et leur permettre de quitter la "lanterne rouge" mondiale.