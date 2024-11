Remco Evenepoel émeut un Diable Rouge à travers un message étonnant : "Remco a beaucoup compté pour moi"

Remco Evenepoel et Cyril Ngonge, tous deux âgés de 24 ans, partagent un passé en tant que jeunes joueurs à Anderlecht. Même si leurs chemins se sont séparés lorsque Evenepoel a choisi le cyclisme, le lien entre les amis d'enfance est resté fort.

Ngonge, qui a fait ses débuts avec les Diables Rouges début octobre, a récemment eu le plaisir de recevoir un message vidéo chaleureux de Evenepoel lors d'une interview avec la RTBF.

"Bonjour Cyrilou", a ouvert Evenepoel dans la vidéo. "Je suis très fier de toi. Jouer à Naples et faire ses débuts avec les Diables Rouges, ce sont des choses dont nous rêvions ensemble quand nous étions enfants. Cela me fait plaisir de voir que tu réalises tes rêves. J'espère te revoir bientôt, peut-être en Italie quand je serai dans le coin pour une course."

Le message a profondément touché Ngonge. "Incroyable", a-t-il réagi visiblement ému. "Remco a beaucoup compté pour moi. Nous étions très proches enfants et avons souvent passé la nuit l'un chez l'autre."

"C'est beau de voir qu'il continue à me suivre et vice versa. Ses performances dans le cyclisme sont impressionnantes, la façon dont il change le sport est unique. Cette résilience mentale, il l'avait déjà en tant que footballeur."

Ngonge a conclu en rendant hommage à son ami d'enfance : "J'ai énormément de respect pour Remco. Il est plus que le bienvenu pour assister à un match des Diables Rouges ou de Naples. Son soutien et son message signifient beaucoup pour moi."