Une légende d'Anderlecht ne prédit pas beaucoup de travail à Olivier Renard : "Avec cet effectif, ils peuvent jouer le titre"

Olivier Deschacht, icône du club et analyste, attend beaucoup du retour de Jan Vertonghen et Thorgan Hazard à Anderlecht. "Vous n'êtes pas obligé d'être un bon analyste pour dire que leur retour va apporter une amélioration sensible", explique-t-il.

Les deux joueurs sont attendus de retour prochainement. "Vertonghen apporte calme et expérience en défense, ce qui est parfait en combinaison avec tout ces jeunes talentueux. Hazard apporte à son tour une expérience supplémentaire qui pourrait être d'une valeur inestimable pour David Hubert", déclare-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

Selon Deschacht, il sera facile de réintégrer Vertonghen. "Il reprendra sa place en défense centrale du côté gauche. Zanka commettait trop d'erreurs à cet emplacement. Ainsi, Leander Dendoncker pourra, dès qu'il sera en forme, retrouver sa meilleure position au milieu du terrain. Chaque ligne d'Anderlecht sera alors renforcée", analyse-t-il.

En ce qui concerne Hazard, Deschacht voit différentes possibilités. "Je le vois de préférence venir de la gauche vers l'intérieur et évoluer entre les lignes. Son retour motivera davantage des joueurs comme Stroeykens et Verschaeren. Cela empêchera la facilité au sein de l'équipe", remarque-t-il. Deschacht recommande de faire revenir Hazard tranquillement et de ne pas le brusquer.

"Le fait que Vertonghen et Hazard soient ajoutés à une équipe qui fonctionne déjà bien est un grand avantage", poursuit Deschacht. Il souligne qu'il est plus facile pour les joueurs de revenir dans une équipe qui fonctionne bien. "Ils retrouveront plus rapidement leur niveau et renforceront davantage l'équipe."

Selon Deschacht, le club n'a pas besoin de faire beaucoup d'opérations lors du mercato d'hiver. "Avec Vertonghen et Hazard, Anderlecht a déjà réalisé de jolis transferts hivernaux. Chaque poste est doublé, seulement Vazquez ne m'a pas encore convaincu complètement. Un attaquant supplémentaire pourrait être une option, mais je pense qu'Anderlecht dispose avec ce groupe de joueurs de la force nécessaire pour se battre pour le titre", conclut-il.