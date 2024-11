Jeune talent d'Anderlecht en 2020, débutant en D1B en 2022 et désormais prolongé à l'Ajax : "Les choses pourraient encore aller plus vite"

L'Ajax Amsterdam a prolongé le contrat de Mika Godts. Le club néerlandais confirme ainsi sa grande confiance en notre compatriote. Le jeune Belge est désormais lié aux Amstellodamois jusqu'en 2029 et n'aura donc pas à se soucier de son avenir pendant un certain temps.

Mika Godts a signé un nouveau contrat à l'Ajax Amsterdam, courant jusqu'en juin 2029. Les Amstellodamois ont annoncé la nouvelle lundi soir, mettant ainsi fin à diverses rumeurs de transfert.

Le jeune ailier de 19 ans est arrivé à l'Ajax en 2023 en provenance du Racing Genk. Et les Ajacides semblent vraiment croire en son avenir, car Godts réalise une saison impressionnante jusqu'à présent et s'est pleinement imposé.

Le natif de Louvain est indispensable dans le onze de base de l'Ajax. "C'est génial de pouvoir prolonger. J'ai été heureux ici ces deux dernières années et je vais pouvoir en ajouter quelques-unes de plus. Les choses pourraient encore aller plus vite, mais c'est déjà allé assez vite", a déclaré Godts.

"C'est une belle marque de confiance de la part du club. Je sens la confiance de tout le monde et je n'ai donc pas eu à réfléchir longtemps avant de prolonger. La saison a bien débuté, j'espère revenir rapidement."

‘Je suis très heureux d'être à Amsterdam!’ ♥️



- Mika Godts - pic.twitter.com/uWylbolsHT — AFC Ajax (@AFCAjax) 18 novembre 2024

"J'ai bien évolué sur et en dehors du terrain et tout se passe pour le mieux pour le moment. J'ai pu faire tout ce que je voulais. J'ai géré calmement le fait d'être le seul ailier gauche à un moment donné. La semaine avec les matchs contre Feyenoord et le PSV a été énorme et m'a procuré une très bonne sensation."

L'ailier de 19 ans a été formé au RSC Anderlecht jusqu'en 2020, puis a passé trois ans au Racing Genk. Le Jong Ajax l'a ensuite recruté en janvier 2023 pour un million d'euros. La valeur marchande du Belge, selon Transfermarkt, a désormais explosé pour atteindre huit millions d'euros. En cas de revente, on peut s'attendre à un montant encore plus élevé.

Une valeur marchande en forte croissance

Actuellement blessé aux ischio-jambiers, Godts devrait pouvoir revenir sur le terrain assez rapidement, selon lui. Cette saison, il a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en vingt matchs toutes compétitions confondues. Il s'est montré décisif en Eredivisie et en Ligue Europa pour l'Ajax, et il pourra continuer à le faire jusqu'en 2029.