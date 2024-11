Mousa Dembélé n'a, lui, jamais mis les Diables entre parenthèses : "Ce que peu de gens savent..."

Mousa Dembélé a mis un terme à sa carrière il y a presque deux ans. Il rouvre la boîte à souvenirs et se confie notamment sur ses nombreux matchs joués sous infiltration.

Pendant longtemps encore, de nombreux joueurs en activité vous répondront que le meilleur coéquipier à qui ils aient eu affaire était probablement Mousa Dembélé. Ses dribbles, sa protection de balle au milieu de terrain : l'Anversois était tout simplement injouable.

Mais il s'est également vu reprocher son manque de statistiques : "Je peux comprendre cette critique, car les statistiques font partie du football. Mais je me souviens qu’à Tottenham, Mauricio Pochettino me disait qu’il se fichait de mon nombre de buts tant qu’on gagnait nos matchs. Il savait que je récupérais beaucoup de ballons, que je cassais des lignes, que je me projetais" se souvient-il pour So Foot.

Un magicien usé

Aurait-il dû avoir une plus belle carrière encore vu son talent ? Un autre paramètre est à prendre en compte : "Ce que peu de gens savent, c’est qu’à Tottenham, j’avais des douleurs au quotidien. Je jouais sous infiltration. Théoriquement, les trêves internationales devaient me permettre de me reposer, mais il fallait que je rejoigne la sélection".

Pas question toutefois de mettre les Diables entre parenthèses : "Mes périodes de repos, je ne les ai finalement jamais eues. Je voulais vraiment jouer pour la Belgique et j’ai adoré ça, mais c’était parfois trop, les voyages et la charge des matchs".

Le magazine français a également interrogé Dembélé la génération dorée : pourquoi n'a-t-elle rien gagné ? "Grande question. Il y a plusieurs facteurs, mais je ne pense pas que la pression en soit un. D’autres équipes participaient à ces compétitions, et ce n’est pas forcément la plus qualitative qui gagnait".