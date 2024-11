Deinze plus que jamais dans la tourmente : le nouveau propriétaire monte au créneau !

L'acquisition du SK Deinze par Doudou Cissé au cours de l'année dernière s'est déroulée loin d'être sans controverse. Des grèves aux dettes non réglées et aux incertitudes sur l'argent promis, le club est largement dans l'actualité.

Dans une interview avec Sporza, le nouveau propriétaire Doudou Cissé revient sur l'acquisition de Deinze et les défis auxquels il a dû faire face depuis lors. Il admet qu'il n'avait pas l'intention d'acheter un club de football belge : pourtant, la situation l'a interpellé.

"J'ai reçu des appels de personnes disant que Deinze était en danger. J'ai alors eu plusieurs discussions et elles m'ont également dit que personne ne voulait reprendre le club pour le moment. Plus je connaissais la situation, plus j'étais concerné par le club. Je me souciais aussi de tous ceux qui perdraient leur emploi. Et puis j'ai décidé : pourquoi pas ? Allez, on y va !"

Le 6 novembre, Cissé a acheté le club pour un euro symbolique et a promis de rembourser les dettes du club. Mais depuis, le club a été pénalisé en raison de lacunes dans les documents financiers et des retards de paiement.

"Regarde, tu dois comprendre : nous ne dirigeons le club que depuis quelques jours ouvrables et tout nous retombe dessus", explique Cissé. "Pour nous, les propriétaires avaient accumulé trois millions d'euros de dettes, tout ce qui concernait les finances ici était un désastre."

La situation s'avère plus complexe que prévu pour Cissé. "J'ai signé un contrat et pris ces dettes à ma charge. Ainsi que tous les coûts que je paie actuellement pour les procédures judiciaires visant à maintenir le club en vie. C'est mon argent, tu vois. Pas celui d'un géant groupe américain, mais mon argent", souligne le propriétaire. "Si je ne m'étais pas engagé, Deinze serait déjà fini depuis longtemps."

Alors que Cissé indique qu'une augmentation de capital de 75 millions d'euros est en vue, une partie de celle-ci devant être allouée à Deinze, il reste flou sur la raison pour laquelle cette somme n'est pas encore disponible. La Commission des licences n'a pas non plus pu confirmer l'origine de ce capital.

"La seule chose que je n'ai pas encore voulu communiquer, c'est le transfert d'argent et comment cela fonctionne exactement. Je ne veux pas donner d'informations sur les ressources des autres, de mes partenaires", répète à plusieurs reprises Cissé, ce qui réduit la transparence sur la situation financière du club.