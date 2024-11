Sans club depuis son départ d'Eupen, cet attaquant aux deux passages en Pro League prend sa retraite, avec le statut de héros national

Alfred Finnbogason raccroche les crampons à 35 ans. Eupen restera donc son dernier club.

Une photo de lui âgé de cinq ans et déjà obsédé par son ballon légendée par ce texte : "Cher football, merci pour tout ce que tu nous as donné, à moi et ma famille. Ce petit garçon avait un grand rêve. J'ai eu la chance de le vivre tous les jours et bien plus encore, adieu". C'est par ces mots qu'Alfred Finnbogason a tiré sa révérence.

Alfred Finnbogason beendet seine Karriere



Il y a un an, l'international islandais (73 sélections) était revenu à Eupen mais n'avait pas su empêcher la relégation des Pandas. En début de saison, il effectuait deux minuscules apparitions en D1B avant de finalement quitter le club, loin du niveau qu'il avait affiché à Lokeren, pour son premier passage en Pro League 13 ans plus tôt.

Un sens du but qui a fait merveille un peu partout

Entre les deux, Finnbogason a vécu quelques périodes fastes, comme ces 59 buts et 18 assists en deux saisons à Heerenveen. Cela lui avait valu un transfert à huit millions à la Real Sociedad.

Le garçon a également laissé des bons souvenirs à Augsbourg, avec qui il a inscrit 37 buts en Bundesliga. En Islande, il est également un héros pour avoir inscrit le premier but de la sélection en Coupe du Monde, permettant d'accrocher l'Argentine (1-1) en 2018.

L'ancien buteur de Daknam et du Kehrweg n'a pas encore annoncé de quoi seraient faites ces journées à présent. Fera-t-il quelques sauts jusqu'en D1B pour y voir évoluer ses deux anciens clubs belges ?