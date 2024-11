Le gros problème d'Anouar Aït El-Hadj ? "Seul Kompany lui avait dit ça à l'époque"

Anouar Ait El Hadj est passé de Genk à l'USG pour 1,5 million d'euros. À son arrivée, il était considéré comme le successeur naturel de Cameron Puertas, qui est parti plus tard à Al-Qadsiah, mais il peine à convaincre.

Le milieu de terrain de 22 ans a immédiatement reçu sa chance au Parc Duden, et a débuté six matchs consécutifs, y compris les matchs de qualification de la Ligue des champions contre le Slavia Prague. Après une performance moyenne contre l'Antwerp le 15 septembre, il a cependant perdu sa place dans l'équipe. Selon Sébastien Pocognoli, il devait montrer plus d'engagement lors des entraînements et se reposer moins sur son talent naturel.

Cette critique était apparemment assez neuve pour Ait El Hadj, qui n'avait jamais été interpellé de cette manière dans ses anciens clubs. "Ses anciens entraîneurs ne lui avaient jamais reproché cela", déclare son père, Driss Ait El Hadj, à Sudpresse.

"Vincent Kompany lui avait déjà parlé de ça à Anderlecht, mais il était alors très jeune. Maintenant, il a 22 ans et a compris qu'il n'est jamais trop tard pour travailler plus dur." Le jeune Bruxellois ne s'est pas laissé décourager et a commencé à travailler plus dur, à la fois lors des entraînements en équipe et avec le coach physique.

Ses efforts ont été récompensés le 24 octobre lorsqu'il a de nouveau joué quelques minutes contre Midtjylland, après cinq semaines sans figurer dans la sélection. Depuis lors, il a réalisé quelques bonnes entrées en jeu prometteuses, même s'il attend toujours une nouvelle titularisation. "Maintenant, il ose davantage aller au duel et montre du caractère. Je pense que l'entretien avec l'entraîneur lui a été bénéfique", déclare son père.

Personne n'a vraiment pu se démarquer cette saison à son poste de milieu de terrain offensif, ce qui lui offre des opportunités. "Une fois qu'il aura marqué son premier but, je suis sûr qu'il pourra terminer la saison avec six à huit buts", déclare son père.