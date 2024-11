Le retour d'un Standard plus défensif dans les semaines à venir ? Ivan Leko évoque le nouveau problème des Rouches et une potentielle défense à 4 !

Meilleure défense du championnat en début de saison, le Standard cherche à récupérer son assise défensive avant la réception du Cercle. Ivan Leko souhaite voir les Rouches retrouver une identité trop souvent perdue, ces dernières semaines.

Ivan Leko n'a pas vécu une semaine évidente, au Standard. Plusieurs de ses joueurs sont partis avec leur équipe nationale et certains membres du SL16 FC sont venus les remplacer pour compléter un groupe qui a dû s'entrainer au stade de Sclessin à deux reprises en raison des chutes de neige ayant rendu les pelouses de l'académie impraticables. "Ce fut cependant le cas pour tous les entraîneurs et tous les clubs" a lancé le Croate en conférence de presse, ce vendredi.

Tu peux perdre un match, mais pas ton identité"

"C'était très difficile après la défaite à Gand. Tu peux perdre un match, mais quand tu perds ton identité, que l'autre équipe gagne tous les duels et tous les deuxièmes ballons, c'est difficile. Le Standard n'est pas le Barça. Le Standard, ce sont des duels, de la puissance et de la vitesse. Nous devons retrouver l'identité du Standard pour les prochains matchs."

Le retour d'un Standard à vocation surtout défensive ?

Le Standard n'est que la 14e force de la classe en déplacement, mais figure parmi les meilleures formations du championnat à domicile, avec un bilan de 14/21. Contre un concurrent direct, les Rouches devront profiter de la force du 12e homme pour se rendre un petit peu d'air par rapport à la zone rouge.

"Le match contre le Cercle sera difficile avec beaucoup de duels et de l'intensité. On est content de retrouver Sclessin, on a fait beaucoup de bonnes choses à la maison, avec beaucoup de bons résultats à la clé. Il y a des soucis à l'extérieur, évidemment. On a parfois bien joué en dehors de nos bases, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas de résultat."

Meilleure défense du championnat au soir de la 9e journée, le Standard a depuis cochonné ses statistiques et compte 18 pions concédés en 14 rencontres. "On a un petit peu plus axé notre travail sur l'aspect défensif. Concéder cinq buts, ce n'est pas possible. Mais il est vrai qu'on a perdu Bates et Ngoy, tandis que Doumbia, après une longue blessure, a besoin de temps avant d'être à 100%. Une éventuelle défense à 4 ? Le jour où Doumbia et Bolingoli seront prêts, ce sera envisageable."