Les Diables Rouges connaissent leur adversaire en barrages : il faudra faire mieux contre eux qu'en 2024 pour éviter la descente !

Les Diables Rouges connaissent désormais leur adversaire pour les barrages de Ligue des Nations, qui se tiendront les 20 et 23 mars 2025. Ce sera l'Ukraine, qui nous avait déjà donné du fil à retordre à l'Euro.

Ce vendredi midi, à Nyon, siège de l'UEFA, se tenait le tirage au sort des barrages de la Nations League. Et à la suite de leur piètre 4/18 dans leur groupe de Ligue A, les Diables Rouges étaient concernés, ayant terminé à la 3e place derrière la France et l'Italie.

La Belgique avait quatre adversaires potentiels, tous seconds de leur propre groupe en Ligue B : la Turquie, l'Autriche, l'Ukraine et la Grèce. Les matchs de barrage sont prévus, sauf changement de dernière minute, les jeudi 20 et dimanche 23 mars. En cas de défaite, ce sera la Ligue B pour la Belgique, ce qui serait une première.

Et pour ce double duel crucial, la Belgique retrouvera une équipe qu'elle a déjà affronté en 2024 : l'Ukraine. Les Diables se rendront donc sur terrain neutre le 20 mars, avant de recevoir l'Ukraine le 23 mars au Stade Roi Baudouin. Un tirage loin d'être accessible, car on se rappelle du match très difficile disputé par Tedesco et ses troupes lors du troisième match de poule à l'Euro 2024...

Turquie - Hongrie

Ukraine - Belgique

Autriche - Serbie

Grèce - Écosse

Les barrages des divisions inférieures

C/D

Avant les barrages entre Ligue A et Ligue B, les barrages des divisions inférieures ont été tirés. Voici les équipes qui s'affronteront pour une place en Ligue C ou la relégation en Ligue D : nos voisins du Luxembourg affronteront Malte, un adversaire à leur portée, pour se maintenir en Ligue C.

Gibraltar - Lettonie

Malte - Luxembourg

B/C

Le tirage des barrages pour les Ligues des Nations B et C sont également connus : à gauche, l'équipe de Ligue C tentant de monter, à droite l'équipe de Ligue B tentant de se maintenir. Quelques chocs au programme comme un Kosovo-Islande prometteur, les deux équipes ayant lutté jusqu'au bout pour la montée dans leur groupe respectif, ou un "derby" régional entre Géorgie et Arménie.

Kosovo - Islande

Bulgarie - République d'Irlande

Arménie - Géorgie

Slovaquie - Slovénie