"Peur ? Vous êtes fous ?" : le petit poucet bien décidé à terrasser l'ogre anversois

Dender joue ce vendredi à 20h45 face à l'Antwerp. Une rencontre que le promu compte bien gagner afin de se relancer.

Dender avait été la bonne surprise de ce début de championnat en enchaînant les bons résultats et figurait même en tête de la Pro League.

Mais récemment, le modeste club n'a pas su tenir la cadence et a commencé à descendre dans le classement. Ce vendredi, l'équipe de Vincent Euvrard espère bien renverser la tendance.

Et cela, même si son adversaire, l'Antwerp, est actuellement deuxième au classement général. Bryan Goncalves, joueur de Dender, ne manque en tout cas pas de confiance.

"Peur ? Vous êtes fous ?", s'est amusé le joueur dans les colonnes du Nieuwsblad. "D'accord, Vincent Janssen est un attaquant de classe et l'Antwerp est en deuxième position, mais nous avons aussi gagné contre La Gantoise et contre Charleroi, et nous avons tenu Anderlecht en échec."

"Les choses ont peut-être mal tourné à Genk, mais cela reste une exception. Il s'agit d'imposer notre volonté grâce à la puissance des duels. En tant que petite équipe, nous pouvons facilement nous mesurer à des équipes plus importantes. Je suis prêt à partir en guerre et à prendre des points avec Dender."