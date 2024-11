Thierry Henry pousse un très sérieux coup de gueule : "A la fin, nous n'étions plus ensemble..."

Finaliste des récents Jeux Olympiques avec l'Equipe de France, Thierry Henry a poussé un sérieux coup de gueule concernant l'organisation.

Thierry Henry a décidé, après son poste d'adjoint chez les Diables Rouges, de relever un nouveau défi et de s'engager à la tête des Espoirs français.

Une expérience qui lui a pas mal réussi, puisque l'ancien attaquant a terminé à la deuxième place du podium aux Jeux Olympiques, perdant en finale contre l'Espagne.

Seulement voilà : uniquement les joueurs ont eu droit à leur médaille d'argent, mais pas le staff de l'Equipe de France. Une situation qui a frustré Henry.

"J’ai lancé quelques petites boutades devant les journalistes quand on m’a demandé où était ma médaille, après la finale, parce que c’était ‘amusant’, mais ça m’a fait plus mal pour mon staff que pour moi", a-t-il déclaré à GQ.

"Pour être honnête, je trouve que ça va à l’encontre de l’esprit olympique", a continué Henry. "Une victoire ou une médaille, c’est la récompense d’un groupe avec ses joueurs, mais aussi celle de leur préparateur physique, leur assistant, leur médecin et leurs kinés, couchés à 4 heures du matin puis levés à 8 heures. Eux n’ont pas les mêmes salaires que les joueurs et méritent aussi une médaille. Depuis le début de la compétition, on s’est répété ‘on est ensemble’, et à la fin on ne l’était pas."