"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : Toby Alderweireld place plusieurs Diables Rouges dans son 11 de rêve

Toby Alderweireld a joué avec de nombreux grands joueurs tout au long de sa carrière. Il a réalisé un onze-type, avec plusieurs Diables Rouges, naturellement.

Toby Alderweireld a partagé le vestiaire avec quelques footballeurs exceptionnels tout au long de sa carrière. Composer une équipe avec les meilleurs joueurs avec qui il a joué n'est donc pas la tâche la plus facile. Cependant, il a essayé de le faire pour Het Laatste Nieuws.

Ainsi, il place Thibaut Courtois dans les buts, Ritchie De Laet en arrière droit tandis que Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen sont naturellement ses défenseurs centraux "Quand j'ai percé à l'Ajax, j'ai pu participer à la Kirin Cup. J'étais en chambre avec Thomas, lorsque cela est devenu clair qu'il allait signer à Arsenal", raconte-t-il à propos de son ancien coéquipier dans Het Laatste Nieuws.

"'Wow', je me suis dit. Thomas était tellement professionnel. Il ne buvait que de l'eau et se couchait toujours tôt. Alors que je me disais que c'était impossible de m'endormir. Je n'avais pas encore compris tout ça", se rappelle Alderweireld.

Il place dans l'entrejeu ses anciens équipiers à Tottenham et en équipe nationale Mousa Dembélé et Christian Eriksen... mais aussi, en troisième larron, Tjaronn Chery. C'est dire à quel point le Surinamais de l'Antwerp l'impressionne cette saison. Harry Kane est évidemment placé en pointe.

À droite, il place Heung-Min Son, son ancien coéquipier à Tottenham. Et à gauche... Eden Hazard, bien sûr. "Le meilleur avec qui j'ai jamais joué. Quand il avait envie à l'entraînement en équipe nationale, alors... (rires) c'était difficile. Les gens avaient tellement peur de lui. Même Kyle Walker", conclut-il.