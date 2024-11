🎥 Sclessin a honoré ses gardiens : le beau geste du public liégeois envers Arnaud Bodart et... Matthieu Epolo

Le Standard a renoué avec la victoire aprÚs la claque reçue à Gand et ponctue la phase aller sur une note positive, au terme d'une soirée un peu spéciale.

La visite du Cercle de Bruges à Sclessin était marquée par le grand retour d'Arnaud Bodart entre les perches liégeoises.

Le portier était titulaire après sept mois d'absence, et n'a pas manqué son retour. Il s'est montré solide et a signé des arrêts décisifs devant Emmanuel Kakou, Senna Miangue et Kevin Denkey avant le repos, ou encore Augusto en seconde période.

Cette victoire précieuse des Rouches leur permet de terminer la phase aller avec 21 points. Après le match, Sclessin n'a pas manqué de célébrer le retour et la performance de son héros, sans pour autant oublier Matthieu Epolo. En effet, comme partagé par Sudpresse, les deux portiers liégeois ont été honorés par leurs supporters après le match.