Le grand retour de Bodart, un coup de tête de Zeqiri et une précieuse victoire pour le Standard

Deux semaines après la claque concédée à Gand, le Standard rebondit en dominant le Cercle. Grâce à un but d'Andi Zeqiri et à une clean sheet du revenant Arnaud Bodart.

Après le cinglant 5-0 concédé à Gand juste avant la trêve internationale, le Standard devait une revanche à ses supporters, samedi soir, contre le Cercle de Bruges.

Avec Arnaud Bodart dans les buts, puisqu'Ivan Leko a décidé de redonner sa chance à l'ancien capitaine liégeois, qui avait laissé sa place à Mathieu Epolo depuis le début de la saison.

Côté brugeois, Kevin Denkey, qui s'envolera pour la MLS le 15 décembre, a entamé sa tournée d'adieux.

Les arrêts de Bodart, la tête de Zeqiri

Devant leur public, les Rouches ont logiquement pris la rencontre en mains dès le coup d'envoi, mais Dennis Eckert Ayensa et Iba Hautekiet n'ont pas réussi à convertir les premières occasions et c'est le Cercle qui est passé tout proche de l'ouverture du score à la demi-heure, mais Arnaud Bodart a sorti un double arrêt décisif devant Kakou et Utkus.

Le portier liégeois a ensuite encore été précieux devant Denkey pour permettre au Standard de garder ses filets inviolés avant la pause. Et les hommes de Leko ont fait la différence un petit quart d'heure après le retour des vestiaires. Servi par Ilay Camara, Andi Zeqiri a fait exploser Sclessin en ouvrant le score de la tête.

Et les hommes de Leko ont fait la différence un petit quart d'heure après le retour des vestiaires. Servi par Ilay Camara, Andi Zeqiri a fait exploser Sclessin en ouvrant le score de la tête.

Le Standard a ensuite parfaitement géré la fin de rencontre pour décrocher sa sixième victoire de la saison et remonter à la septième place du classement avec 21 points.