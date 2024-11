Kevin De Bruyne, le sauveur de Manchester City ? "Il va apporter quelque chose d'unique !"

Manchester City traverse une période très compliquée, et espère que Kevin De Bruyne va aider à redresser la situation.

Manchester City, cador européen habitué à enchainer les résultats en Premier League et sur la scène continentale, connait une situation assez exceptionnelle.

Les Skyblues viennent en effet de perdre 5 matchs d'affilée toutes compétitions confondues et n'arrivent plus à redresser la barre. Ils comptent déjà 8 points de retard sur le leader de Premier League, Liverpool.

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, s'est exprimé au sujet de la situation en conférence de presse. "Au début de la saison, c'était vraiment bien. Nous manquons de régularité. Nous avons eu des absences incroyables. Vous pouvez en avoir une ou deux, mais nous en avons eu beaucoup et à des postes importants.... J'aurais donc pu m'attendre à cela."

"Nous analyserons en décembre ce qui ne va pas, mais je pense que nous pourrons encore montrer de très belles choses cette saison. Je ne baisse pas les bras. Pour l'instant, tous les adversaires sont difficiles pour nous."

Guardiola salue également le retour de son capitaine, Kevin De Bruyne. "Il n'a plus 25, 26, 27 ans lol, il a déjà un certain âge. La saison dernière, il a été absent pendant cinq mois. Lors du dernier entraînement des Spurs, Kevin est venu me voir et m'a dit que c'était le premier jour depuis des mois où il ne ressentait rien. Kevin va nous donner quelque chose parce qu'il est unique", a-t-il déclaré.