La voie bientôt libre pour les Diables Rouges ? Réunion de crise pour l'un des potentiels successeurs de Tedesco

Philippe Clement est en danger chez les Glasgow Rangers. Le partage de ce weekend l'a encore un peu plus fragilisé.

Philippe Clement apparaît de plus en plus nerveux en Ecosse. Non seulement son équipe est à la peine, mais les rumeurs l'envoyant à la tête des Diables Rouges pour succéder à la tête de Tedesco l'agacent au plus haut point.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges fait partie des candidats cités avec le plus d'insistance. Mais il est encore sous contrat jusqu'en 2028 à Glasgow, il faudrait donc débourser une indemnité de départ assez conséquente.

Sauf si la collaboration avec les Rangers venait à prendre fin plus tôt que prévu. Nous n'en sommes pas encore là, mais le ciel s'assombrit pour l'entraîneur belge après le partage 1-1 contre Dundee.

Réunion de crise

Avec cette nouvelle contre-performance, l'équipe traîne déjà à onze points du Celtic. Et même à huit points d'Aberdeen. Avec tous les moyens débloqués pour revenir au sommet du championnat écossais, la situation est critique.

Selon des sources écossaises, une entrevue a eu lieu dimanche matin au sein du conseil d'administration concernant la position de Clement. A ce jour, aucune décision n'a été prise, mais le Belge ne semble plus avoir beaucoup de marge de manoeuvre, même s'il reste pour l'heure en poste.