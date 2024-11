Ancien de l'Armée de l'Air, découvreur de Johan Bakayoko : Nils Koppen, l'homme de l'ombre du football belge qui pourrait décider du destin de Philppe Clement

"The belgian revolution" : voilà ce qu'écrivaient plusieurs quotidiens écossais il y a un peu moins d'un an. Car moins de deux mois après l'arrivée de Philippe Clement au poste d'entraîneur, c'est Nils Koppen qui a débarqué chez les Glasgow Rangers comme nouveau responsable du recrutement. La nouvelle est passée relativement inaperçue chez nous. Pourtant, Koppen fait presque autant parler que l'entraîneur avec qui il échange tous les jours à Glasgow. On vous explique pourquoi.

#RangersFC are today delighted to confirm the completion of the men’s football board, with the appointment of Nils Koppen from PSV Eindhoven as Director of Football Recruitment, subject to receipt of a work permit.



📲 https://t.co/0JqMG1zjBE pic.twitter.com/rNp8eWla3a