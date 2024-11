Bruges devra encore composer sans un joueur crucial au Celtic : le reverra-t-on sur les terrains avant 2025 ?

La blessure de Gustaf Nilsson persiste. L'attaquant suédois est victime d'une inflammation au tendon d'Achille depuis début octobre, et la date de son retour n'a pas encore pu être prononcée. En attendant, le buteur de 27 ans est encore absent du groupe Blauw & Zwart pour le déplacement au Celtic.

Depuis le début du mois d'octobre, Gustaf Nilsson est victime d'une inflammation au tendon d'Achille. Le buteur suédois avait fait un bref retour en Coupe de Belgique contre le Belisia Bilzen, début novembre, lors duquel il avait marqué, mais les douleurs sont rapidement revenues.

Le Club de Bruges a alors décidé de ne plus prendre de risques et lui a accordé un repos supplémentaire pour éviter d'aggraver son cas. Malgré ces précautions, l'attaquant est absent depuis des semaines et sa récupération est plus lente que prévu.

Le mystère persiste quant à la date du retour de Gustaf Nilsson

Avec trois buts et quatre passes décisives, Nilsson a été un maillon important de l'équipe de Nicky Hayen en ce début de saison. Son absence est une perte lourde pour les Blauw & Zwart, notamment en Ligue des Champions. Il a déjà dû manquer les précédents matches de groupe contre Sturm Graz, l'AC Milan et Aston Villa, et il manquera également le choc au Celtic.

Hayen devra de nouveau faire appel à Romeo Vermant ou Ferran Jutglà, en attaque. Les deux joueurs ont prouvé leur valeur, mais ils n'ont pas le même profil ni la même présence physique que Nilsson, qui occupe un rôle unique dans l'équipe avec son travail et son sens du but. En Ligue des Champions, un joueur comme Nilsson peut se révéler précieux contre bien des équipes.

La date de son retour sur les terrains reste incertaine. Le Club attend et ne prend pas de risques, mais la possibilité de le revoir sur le terrain avant 2025 devient de plus en plus faible.