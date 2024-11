Aucune "simulation" pour échapper aux Diables chez Kevin De Bruyne : "C'était frustrant mais je me sens mieux"

On n'a plus vu Kevin De Bruyne en sélection depuis France-Belgique et son mémorable coup de gueule d'après-match. Mais même s'il a probablement eu besoin de prendre du recul, le médian de Manchester City était aussi aux prises avec son physique.

Kevin De Bruyne n'a pas joué avec les Diables Rouges lors des deux précédentes trêves internationales, en octobre et novembre. Une décision prise assez tôt en accord avec Domenico Tedesco, qui est arrivée dans un contexte très difficile : lors de sa dernière apparition en sélection, De Bruyne poussait un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers, et était même vu affirmant "ik stop, ik stop" à Frankie Vercauteren. On a donc pu se demander si KDB reviendrait en équipe nationale, et si son absence était une volonté de prendre du recul ou de souffler sur le plan physique. Désormais de retour à Manchester City, il a été très clair : cette pause, il en avait bien besoin. "Le problème que j'ai subi contre Brentford (le 14 septembre, nda) était bien pire que je le craignais. Je ne pouvais pas frapper le ballon", raconte Kevin De Bruyne en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre Feyenoord. "Je pouvais faire beaucoup de choses, mais pas me déplacer librement pour les faire. Pendant la trêve internationale, j'ai été voir des gens et désormais, cela commence à aller beaucoup mieux. C'était frustrant, mais ça commence à aller mieux", affirme-t-il. De Bruyne n'a pu faire son retour que le 9 novembre dernier sur les pelouses, quelques jours avant Belgique-Italie, et encore n'était-ce que pour un gros quart d'heure. Ce week-end, il a encore rejoué un quart d'heure contre Tottenham, mais clairement, sa présence en sélection aurait été prématurée. "J'aurais pu aider l'équipe pendant cette période difficile, je me sentais bien, et pourtant, à chaque fois que je m'entraînais, je ressentais quelque chose à l'aine quand je tapais dans le ballon", regrette De Bruyne. "J'ai essayé de trouver des méthodes mais ça a pris du temps. J'espère que ça continuera à aller dans le bon sens".





