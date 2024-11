Un bon, ou un mauvais résultat ? Tous les Brugeois ne sont pas du même avis : "Avec nos occasions et ce but annulé..."

Le Club de Bruges a quitté le Celtic Park avec un sentiment mitigé après le partage 1-1 contre le géant écossais en Ligue des Champions. Une égalité que tous les Brugeois ne voient pas de la même manière.

Les Brugeois semblaient se diriger vers une affaire en or après un immense cadeau du Celtic, mais le but égalisateur subi par le Club à l'heure de jeu est venu redistribuer les cartes. "Ce n'est quand même pas un mauvais point", a déclaré Simon Mignolet après la rencontre, au micro de Sporza.

Pendant longtemps, le Club de Bruges a dominé le jeu, surtout en première mi-temps. "Nous avons joué librement, nous étions la meilleure équipe et avons même pris l'avantage", poursuivait le portier. "Cela montre surtout que nous avons progressé, surtout avec une équipe aussi jeune. Ce n'est pas évident de rester calme dans ces circonstances."

Cependant, la deuxième mi-temps a donné une image différente. Le Celtic a mis plus de pression sur le Club, porté par ses supporters bruyants. "Bien sûr, vous vous retrouvez sous pression ici, cela ne peut pas être autrement", a déclaré Mignolet.

Un point pas si positif pour Ardon Jashari

"Mais nous avons continué à croire en notre jeu et nous avons joué jusqu'au bout. Un match nul était finalement un résultat logique après une rencontre équilibrée" a conclu l'ancien second gardien des Diables.

Le milieu de terrain Ardon Jashari a, quant à lui, estimé que Club avait tout en main pour prendre les trois points. "En seconde mi-temps, nous avons également créé des occasions, et nous avons même eu un but annulé. On aurait peut-être mérité la victoire, repartir avec un point donne une sensation différente."