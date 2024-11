Ivan Leko "recherche le bon équilibre" : découvrez la composition probable du Standard pour le choc wallon à Charleroi

"On recherche le bon équilibre". Tels sont les mots fréquemment répétés par Ivan Leko en conférence de presse. L'entraîneur du Standard peine encore à trouver son trio titulaire au milieu de terrain, alors que les Rouches vont disputer une rencontre importante au Mambourg.

Comme il l'a confirmé en conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko est une nouvelle fois privé de plusieurs défenseurs pour le déplacement du Standard à Charleroi, ce samedi. L'entraîneur croate, qui va reconduire Arnaud Bodart dans le but, fera donc appel à Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet (les deux sont sous la menace d'une suspension) et, probablement, Henry Lawrence pour composer sa défense.

Sur les côtés, Ilay Camara, très performant depuis son arrivée, et Marlon Fossey, qui a répondu aux rumeurs de transfert le concernant, quelques minutes avant le discours de son entraîneur, ce vendredi, seront titularisés.

Ivan Leko peine à trouver le trio idéal au milieu de terrain

Dans le cœur du jeu, le capitaine Aiden O'Neill gardera sa place. Les grosses questions concernent les joueurs qui vont l'accompagner. Léandre Kuavita avait récupéré sa place contre le Cercle, sans réellement convaincre, tandis que l'apport d'Isaac Price est loin de celui qui est le sien avec l'Irlande du Nord. Sotiris Alexandropoulos devrait donc sortir gagnant de cette situation.

Marko Bulat, lui non plus, n'a pas réussi à garder sa place. Et avec un Ivan Leko qui veut permettre au Standard de retrouver son assise défensive, le profil du milieu offensif croate à l'aise balle aux pieds, mais moins quand il s'agit de faire les efforts, Bulat devrait encore s'asseoir sur le banc, au Mambourg.

En attaque, le duo titulaire d'Ivan Leko est disponible et sera donc reconduit. Auteur de son cinquième but de la saison contre le Cercle, Andi Zeqiri tentera de perfectionner encore son association avec un Dennis Ayensa qui n'a pas encore l'apport escompté.

La composition probable du Standard à Charleroi : Bodart - Fossey, Sutalo, Hautekiet, Lawrence, Camara - O'Neill, Alexandropoulos, Price - Zeqiri, Ayensa.