Un possible départ en janvier ? Marlon Fossey répond aux rumeurs de transfert le concernant avant le déplacement du Standard à Charleroi

Cadre du Standard depuis peu de temps après son arrivée, Marlon Fossey dispose d'une clause dans son contrat qui pourrait permettre au Standard de remettre un petit peu de relief dans ses finances. Toutefois, le latéral américain n'a pas prévu de partir avant la fin de la saison.

Arrivé à Sclessin en septembre 2022 en provenance de Fulham, Marlon Fossey disputera, ce samedi à Charleroi, son 76e match sous les couleurs du Standard. Le latéral droit s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, que ça soit aux yeux de Ronny Deila, Carl Hoefkens ou Ivan Leko.

Mais voilà. Tout le monde connaît la situation financière du Standard, qui ne pourra plus que probablement pas écarter les offres intéressantes qui se présenteront au mois de janvier. L'une d'elles pourrait concerner l'Américain, dont le contrat dispose d'une clause de départ qui pourrait remettre un petit peu de relief dans les finances des Rouches.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas et qu'il dispose encore d'un contrat courant jusqu'au mois de juin 2027, Marlon Fossey a été interrogé sur sa situation et ses envies en conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement du Standard à Charleroi.

Je serai encore au Standard en fin de saison" - Marlon Fossey

"Je n'ai pas vraiment pensé au futur, j'essaie de garder ma concentration sur le terrain. Les choses que je pourrais avoir dans le futur dépendent de ce que je fais aujourd'hui. Le futur est évidemment dans ma tête, mais je serai concentré sur le Standard jusqu'à la fin de saison."

Ces mots, nous avons demandé à Fossey de les répéter. "Oui, jusqu'en fin de saison. Je n'ai réellement pas prévu de partir en hiver. J'ai toujours eu dans ma tête de faire une saison complète avec le Standard, et puis on verra."

Marlon Fossey pourrait donc passer la barre des 100 matchs avec le Standard, et accumuler encore l'une ou l'autre sélection avec les USA, avant de partir. "Voyager tous les mois aux États-Unis, je dois m'y faire physiquement. Cependant, le Standard n'a pas de matchs supplémentaires pendant la semaine, comme les équipes qui évoluent en Coupe d'Europe. Ça donne l'occasion de rester frais plus facilement" a-t-il conclu.