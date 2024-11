Catastrophe pour le Standard ? Un cadre très proche d'un départ !

Le Standard de Liège va-t-il perdre Marlon Fossey ? Le défenseur américain pourrait quitter le club.

Le Standard de Liège vit un début de saison assez mitigé. Le club a dû redéfinir et reconstruire son effectif après le départ de nombreux joueurs.

L'effectif d'Ivan Leko est composé de jeunes joueurs issus de l'académie, de nombreux transferts réalisés cet été, et également de cadres qui sont présents depuis une ou plusieurs saisons.

C'est le cas de Marlon Fossey. L'arrière-droit américain de 26 ans est arrivé en septembre 2022 en provenance de Fulham et est devenu très vite un titulaire indiscutable.

Marlon Fossey vers un départ du Standard ?

Néanmoins, les Rouches pourraient voir partir Marlon Fossey très prochainement. En effet, le journal Sudinfo explique qu'un départ cet hiver est très probable.

En effet, Fossey a une clause de départ qui se situe entre 6 et 10 millions d'euros et il pourrait être vendu très prochainement afin de renflouer les caisses. Un départ qui ferait très mal à l'équipe liégeoise et à son coach Ivan Leko qui compte encore sur lui et qui devra le remplacer, ce qui n'est pas une mince affaire...