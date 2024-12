🎥 Un ancien espoir de Charleroi fait douter le PSV, mais Johan Bakayoko a eu le dernier mot

Le PSV s'est imposé 2-5 au FC Utrecht. Trois Belges ont inscrit leur nom au marquoir.

L'Eredivisie avait un match au sommet à nous proposer cette après-midi : le PSV, véritable rouleau compresseur du championnat, se déplaçait chez son dauphin. En cas d'exploit face au leader, le FC Utrecht pouvait revenir à deux points de la tête...avec un match en moins.

Mais les visiteurs n'ont pas mis longtemps à trouver l'ouverture : après dix minutes, le Belgo-marocain Ismael Saibari ouvrait le score (0-1).

C'est Anthony Descotte qui a remis Utrecht à hauteur avant la mi-temps. L'ancien attaquant de Charleroi a inscrit le premier but de saison en convertissant un penalty avec sang-froid (1-1).

Une deuxième mi-temps à sens unique

Le PSV n'a pas douté longtemps et a réappuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. Saibari et Guus Til ont inscrit un doublé, Johan Bakayoko y est aussi allé de son petit but en contre-attaque, son cinquième de la saison en championnat.

C'est encore un autre Belge, Siebe Horemans, qui a atténué le score dans les dernières minutes (2-5). Le PSV prend donc huit points d'avance sur son adversaire du jour, qui compte toujours un match de moins.