"Le succès de l'Union était parfois trop facile" : l'analyse d'Anthony Moris révélatrice d'un nouvel état d'esprit

L'Union Saint-Gilloise a montré beaucoup de caractère pour retourner la situation contre l'Antwerp. Anthony Moris était ravi par la réaction du groupe.

"La recette du succès, c’est de jouer à 10" rigole Anthony Moris. Au-delà du second degré, c'est tout un groupe qui revit après avoir mangé son pain noir depuis le début de saison. Comme la victoire 4-0 contre Genk, cette réaction contre l'Antwerp peut servir, dans un autre style de déclic.

"On a utilisé ce coup du sort pour retrouver du cœur, une mentalité de vainqueur ainsi que ce plaisir de jouer ensemble, comme une famille. C’est ça l’Union, c’est cet ADN que l’on doit retrouver et cultiver. Je n’ai jamais douté d’un retour au premier plan. On sent à l’entraînement qu’il y a du talent et que seuls les résultats ne sont pas à la hauteur" explique Moris.

La victoire, le meilleur des remèdes

"Ce genre de succès vaut mieux qu’un team-building. Le fait d’enchaîner deux succès te permet d’oublier la fatigue, de souder un groupe. Tout le monde est heureux, c’est mieux que des meetings à rallonge, cela te permet de te lever avec des jambes fraîches" poursuit le gardien luxembourgeois.

Le groupe savoure avant de se remettre au boulot : "Nous avons mangé beaucoup de merde et nous en mangerons encore beaucoup. Il y a eu des critiques et il a fallu rester tous ensemble. Je pense que le succès de l'Union était parfois trop facile à certains moments. Désormais, on se rend compte qu'il faut se battre encore et encore. Ce genre de victoire est donc d'autant plus savoureuse".

Malgré le début de saison délicat, les Saint-Gillois sont encore en course sur les trois tableaux. Mercredi, ils recevront La Gantoise en Coupe de Belgique.