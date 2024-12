Zanka répond fermement aux critiques : "La presse et les supporters peuvent bien dire ce qu'ils veulent..."

Après des semaines franchement difficiles, Mathias Jorgensen semble enfin ressembler au défenseur qu'espérait avoir amené Jesper Fredberg. Le Danois reste un peu amer après avoir dû endurer tant de critiques.

Le RSCA n'a clairement pas montré son meilleur visage à Louvain, quelques jours après un match référence face au FC Porto. La fatigue a été évoquée par plusieurs Mauves, mais Zanka faisait partie de ceux qui ne voulaient pas entendre parler de cette excuse. "Nous sommes dans ce rythme depuis longtemps maintenant, ça n'a rien à voir", affirme le défenseur danois.

"C'était difficile face à un bloc bas et très organisé. Nous avons eu du mal à nous créer des occasions. Ca a manqué de créativité mais récemment, nous avons marqué tellement de buts... Je pense que ce ne serait pas correct de pointer l'attaque du doigt maintenant", estime Zanka en zone mixte. "Bien sûr que si Kasper met ses occasions, c'est différent, et d'habitude, il les marque, mais pas aujourd'hui, voilà tout".

Zanka enfin en patron

Mathias "Zanka" Jorgensen monte progressivement en puissance et ressemble désormais par moments à un patron, aux côtés d'un Jan-Carlo Simic franchement impressionnant ces dernières semaines. Nous avions parlé du niveau de son compère au Serbe après le partage contre Porto. "Zanka est un super défenseur, il fallait juste qu'on prenne nos marques", avait déclaré Simic.

Jorgensen lui-même confirmait : "Beaucoup de joueurs sont arrivés assez tard au club. On sait qu'à Anderlecht, la critique est présente, mais on savait aussi qu'en travaillant dur, ça irait dans le bon sens. Et je pense que nous pouvons encore mieux faire", estime-t-il. L'ancien international danois a déjà joué plus cette saison que sur l'intégralité de l'exercice 2023-2024 avec Brentford.

"J'ai joué les 10 matchs de la dernière saison et j'ai souvent joué tous les trois jours dans ma carrière", nuance le défenseur danois. "Mais il y a toujours beaucoup à apprendre dans une nouvelle équipe. Il faut apprendre à connaître ses équipiers, le système, ça prend du temps... mais il n'y a pas de temps à perdre pour autant, il faut apprendre sur le tas (sourire)".

Les critiques ont pourtant plu sur Zanka, qui n'a longtemps pas été à niveau. "La presse peut écrire ce qu'elle veut, les supporters peuvent parler... Je regarde mes propres performances. Nous avons parmi nous de jeunes joueurs qui avaient très peu joué dans leur carrière et doivent maintenant enchaîner tous les trois jours, et nous n'avons pas vraiment de quoi faire tourner avec Augustinsson, Vertonghen et Sardella blessés", pointe-t-il.