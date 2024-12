Mis de côté à Anderlecht, puis par un jeune prodige, mais désormais titulaire et prolongé pour un an !

Sacrée revanche pour Hendrik Van Crombrugge. Celui qui avait rejoint le KRC Genk après avoir été écarté du RSC Anderlecht prolonge jusqu'en 2027 dans le Limbourg.

Hendrik Van Crombrugge a décidément la peau dure. À 31 ans, il vient de prolonger son contrat au Racing Genk jusqu'en 2027, lui qui était jusqu'à présent lié au club jusqu'en 2026. Une prolongation qui s'assortit certainement d'une revalorisation salariale.

La saison passée, Van Crombrugge arrivait en provenance d'Anderlecht où il avait été mis de côté suite à l'explosion de Bart Verbruggen entre les perches. Le RSCA avait alors besoin d'argent et avait donc privilégié l'éclosion du jeune prodige néerlandais, qui a rapporté 20 millions aux Mauve & Blanc six mois plus tard.

Mais à Genk, rebelote : le vétéran s'est retrouvé dans l'ombre de Maarten Vandevoordt. Une situation qu'il connaissait bien sûr à son arrivée : l'idée était que Van Crombrugge remplace l'international espoir en fin de saison, à son départ pour le RB Leipzig. Mais après cette saison de transition, l'ancien d'Eupen a eu la malchance de se blesser au dos.

C'est alors le jeune talent Mike Penders qui a pris sa place entre les perches... et a stupéfait tout le monde. Au point de décrocher un transfert éclair pour Chelsea. On pensait voir Penders n°1... mais Van Crombrugge a fait son retour, et est désormais indiscutable.

Au point donc de prolonger son contrat dans le Limbourg. "Hendrik a une forte personnalité et une influence positive sur la dynamique d'équipe. Sa présence dans le vestiaire et sur le terrain est très appréciée tant par le staff technique que par ses coéquipiers", se réjouit Dimitri De Condé dans le communiqué annonçant la prolongation de Van Crombrugge.