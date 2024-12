Ivan Leko peut encore se creuser la tête : découvrez la composition probable du Standard pour son 1/8e de finale de Coupe de Belgique, à Genk

L'équipe alignée par Ivan Leko à Genk devrait être semblable à celle qui a partagé l'enjeu à Charleroi, le week-end dernier. Sauf que dans les buts, Matthieu Epolo reprendra sa place au profit d'Arnaud Bodart, blessé.

Ce mercredi, Ivan Leko sera une nouvelle fois forcé de se creuser la tête pour composer l'équipe qui défiera Genk en 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. En effet, l'entraîneur croate doit composer avec de nombreuses blessures... dont celle d'Arnaud Bodart, dont la fuite dans la presse a procuré une grande frustration chez le T1. L'ancien capitaine des Rouches verra donc Matthieu Epolo reprendre sa place.

Sutalo... ou déjà préparer son absence contre Louvain ?

En défense, les inconnues sont encore rares en raison des nombreuses blessures. Marlon Fossey et Ilay Camara devraient occuper les couloirs, Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo (suspendu samedi contre Louvain) la défense centrale, au même titre que Henry Lawrence. Monté au jeu à Charleroi, Boli Bolingoli devrait voir son temps de jeu augmenter. Puisque Noubi ne fait toujours pas partie des plans, l'autre solution serait d'aligner, comme au 1er tour face au Lyra-Lierse, Aiden O'Neill en défense centrale, pour préparer la réception de Louvain lors de laquelle l'Australien pourrait se voir attribuer un rôle similaire. Une solution moins plausible, toutefois.

Au milieu de terrain (partons du fait qu'Aiden O'Neill, capitaine, y sera aligné), Léandre Kuavita et Isaac Price seraient reconduits. Kuavita dispose d'un volume de course intéressant pour le jeu en perte de balle dont Leko aime profiter, tandis que le Nord-Irlandais semble plus à même d'accomplir des tâches défensives que Marko Bulat et Sotiris Alexandropoulos. L'entraîneur croate pourrait cependant profiter de cette rencontre de Coupe pour tenter de changer les choses.

Devant, toujours pas de surprise. En forme, Andi Zeqiri sera, à nouveau, aligné, et accompagné de Dennis Ayensa. Le duo doit encore apprendre à mieux se trouver sur le terrain.

La composition probable du Standard à Genk : Epolo - Fossey, Sutalo, Hautekiet, Lawrence, Camara - O'Neill, Kuavita, Price - Zeqiri, Ayensa.