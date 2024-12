Incroyable : Ivan Leko, très déçu, a appris la blessure d'Arnaud Bodart... après la presse ! "Vous n'avez plus besoin de mes informations sur le noyau"

L'entraîneur du Standard est arrivé très surpris, en conférence de presse. Ivan Leko a appris la blessure d'Arnaud Bodart ce matin... alors qu'elle était déjà parue dans la presse quelques heures auparavant. Le Croate ne donnera désormais plus les nouvelles de son noyau.

C'est un Ivan Leko assez irrité qui s'est présenté en conférence de presse, ce mardi, veille du déplacement à Genk en Coupe de Belgique. Ce matin, l'entraîneur du Standard a appris la blessure d'Arnaud Bodart via le docteur du club... alors que l'information était déjà parue dans la presse quelques heures auparavant. Le T1 des Rouches ne se disait pas fâché, mais déçu.

Je suis arrivé à 11 heures, le docteur m'a appris la nouvelle et m'a dit qu'elle était déjà parue dans la presse" - Ivan Leko

"C'est sorti dans la presse avant que je ne sache quoi que ce soit, il n'y a donc plus besoin de poser les questions sur le noyau à l'avenir. Je suis venu à 11 heures, j'ai parlé au docteur, qui m'a donné l'information et qui m'a dit qu'elle était déjà dans la presse."

Ivan Leko n'avait pas encore vu Arnaud Bodart !

Une situation assez surprenante, qui s'explique comme suit : touché à Charleroi, Arnaud Bodart avait, ce lundi, une séance de décrassage prévue en compagnie des autres titulaires au Mambourg. Pendant ce temps, sur la pelouse, Ivan Leko donnait sa séance d'entraînement aux autres joueurs. L'information de la blessure de Bodart ne serait donc pas revenue aux oreilles de l'entraîneur des Rouches.

"Ça ne s'est pas produit à l'entraînement, mais à Charleroi. Je suis un petit peu triste de voir que l'information était déjà parue avant que je ne l'apprenne, mais je suis déjà dans le football depuis longtemps et je sais comment ça fonctionne. Quand on me l'a dit, j'ai été surpris, mais je me suis adapté."

"Je dis chapeau à tout le monde. Vous avez appris la nouvelle avant l'entraîneur, c'est du très bon travail et chacun doit faire le sien. Je ne suis pas fâché, mais je vois que vous n'avez désormais plus besoin que je vous donne les nouvelles du noyau."

Ivan Leko voulait retirer la pression sur Matthieu Epolo

L'entraîneur du Standard devra donc bien composer sans Arnaud Bodart, au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Matthieu Epolo reprendra donc sa place dans les cages.

"Si effectivement il ne joue pas, ce sera dommage pour l'équipe. Il a très bien joué après les deux matchs, il a donné ce dont l'équipe avait besoin, à savoir de la qualité et de la confiance. L'objectif était de protéger Matthieu et de lui donner quelques semaines de travail sans pression pour préparer son retour."