Au Standard, le casse-tête défensif est total : quelles seront les possibilités d'Ivan Leko pour recevoir Louvain, samedi prochain ?

Le secteur défensif du Standard est plus décimé que jamais. Ivan Leko va devoir se creuser la tête avant de composer le groupe qui affrontera OHL, samedi prochain.

C'est un problème depuis déjà plusieurs semaines : Ivan Leko est privé de la presque totalité de son secteur défensif. Pour le déplacement à Charleroi, samedi dernier, Nathan Ngoy, David Bates et Souleyman Doumbia étaient blessés, tandis qu'Alexandro Calut et Boli Bolingoli étaient tout juste de retour de l'infirmerie. En outre, Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo étaient sous la menace d'une suspension.

Je joue comme d'habitude, sans essayer de me retenir" - Ibe Hautekiet

Elle sera effective la semaine prochaine pour le défenseur croate, averti lors de la seconde période du choc wallon. Un nouveau casse-tête en prévision pour Leko, qui ne pourra compter que sur un seul défenseur central de formation habituellement présent dans le noyau pour recevoir Louvain : Ibe Hautekiet, également menacé de suspension.

"Je suis à quatre cartes jaunes depuis quelques semaines, mais je n'y pense pas sur le terrain. Je joue comme d'habitude, sans essayer de me retenir. Dans ces cartes, j'en ai reçues trois en début de saison pour des fautes intelligentes, en arrêtant une contre-attaque. Je ne suis pas le genre de défenseur qui reçoit beaucoup de cartons, mais il est clair que je dois faire attention" déclarait l'ancien du Club NXT dans la zone mixte du Mambourg.

Un retour de Noubi ? Daan Dierckx ? Ça semble peu probable...

Ibe Hautekiet sera donc titulaire contre Louvain. Mais tant à sa gauche qu'à sa droite, des questions se posent. A sa gauche, premièrement, où Henry Lawrence a déçu ces deux dernières semaines. L'Anglais n'est pas un défenseur central de formation et ça se voit. Cependant, les absences actuelles font dire que Leko, contre Louvain, devrait le reconduire à cette position. Faute de mieux, pour le moment.

A droite, par contre, plusieurs possibilités existent. La première serait de réintégrer Lucas Noubi, qui n'a toutefois plus voix au chapitre. Le défenseur central de 19 ans n'entre pas dans les plans de son entraîneur, qui n'a pas apprécié sa mentalité affichée en début de saison. Noubi a joué avec le SL16 à Mons, en D1 ACFF, et demeure la solution la plus... expérimentée dans cette situation.

Mais lorsqu'il doit remplir sa feuille de match avec un défenseur central supplémentaire, Ivan Leko fait généralement appel à Daan Dierckx, qui n'a cependant pas encore joué la moindre minute. Une solution moins probable, mais qui n'est pas à écarter totalement.

Le test de la Coupe de Belgique pourrait être reconduit

Un éventuel passage de Fossey sur le côté droit de la défense centrale, pour laisser le couloir droit à Camara et le gauche à une première titularisation de Bolingoli ? Difficile. Le cousin de Jordan et Romelu Lukaku est encore très fragile, et Leko lançait en conférence de presse qu'il devait déjà utiliser un défenseur latéral au centre avec Lawrence, et qu'en mettre un deuxième sur le côté droit n'était pas le plan. Pas de Calut dans cette position, donc. Une défense à 4 ? Pas sans Bolingoli ET Doumbia, avait déclaré Leko.

Il ne reste plus grand-monde. Lors de la rencontre de Croky Cup face au Lyra-Lierse, le capitaine Aiden O'Neill avait été testé en défense centrale. Un test que pourrait reconduire Leko, ce qui décalerait alors Hautekiet sur le côté droit de la défense pour laisser l'axe à l'Australien. Une solution qui pourrait permettre de retrouver Kuavita, Price et un Sotiris Alexandropoulos à la situation bien compliquée sous les ordres de l'entraîneur croate. O'Neill n'a cependant que très peu d'expérience dans cette position.

Sans quatre prétendants titulaires de son secteur défensif, Leko va devoir se creuser les méninges afin de permettre au Standard de signer une troisième rencontre sans défaite et, peut-être, une deuxième victoire en trois matchs de championnat. Avant cela arrivera le déplacement à Genk en Coupe de Belgique, lors duquel le Croate priera pour ne pas perdre un autre pion important.