Réunion entre Olivier Renard et les supporters d'Anderlecht : le directeur sportif des Mauves a fait des promesses... ce ne sera pas comme avec Jesper Fredberg

Olivier Renard a eu une réunion, ce mardi soir, avec Wouter Vandenhaute et les fans du RSC Anderlecht. Le nouveau directeur sportif des Mauves a été interrogé sur une série de sujets, et a fait bonne impression.

Ce fut une réunion très longue, ce mardi soir, car les fans d'Anderlecht avaient bien préparé leurs questions. Ils en avaient beaucoup, mais Olivier Renard n'a pas eu réponse à tout. Les questions sur les transferts et le budget ont été évitées. Mais concernant tout le reste, il était possible de discuter ouvertement avec le nouveau directeur sportif.

Renard a partagé honnêtement sa vision sur la façon dont il veut diriger Anderlecht. Et cela a été apprécié. Juste après sa nomination, il y a eu quelques protestations en raison de son passé au Standard, mais elles se sont vite atténuées lorsque le reste du stade a indiqué qu'il n'était pas en accord avec ces banderoles. Les fans veulent aussi du calme dans le club et ne veulent plus créer de controverses.

Miser gros sur le scouting

Cela signifie que Renard a du temps. Une petite partie du public n'est toujours pas d'accord avec sa nomination, mais il n'y a plus d'action prévue à son encontre. L'équipe tourne mieux et les supporters ne veulent pas interrompre cette dynamique positive.

Renard s'est engagé à utiliser intensivement le scouting pour ses périodes de transfert. Contrairement à son prédécesseur, Jesper Fredberg, qui faisait appel à son propre réseau (limité) pour trouver des joueurs. Renard souhaite tirer parti des relations disponibles à Neerpede.

Les Futures deviennent très importants

En outre, il a également souligné que les Futures deviendront très importants. Sous la direction des Danois, l'équipe réserve était traitée un peu négligemment en raison des problèmes de l'équipe première. Comme cela a déjà été signalé à plusieurs reprises, Anderlecht craint que le RSCA Futures puisse être relégué. Et avoir une équipe réserve en D1B est très important pour attirer les jeunes talents, surtout lorsque Genk et le Club de Bruges en ont aussi une.

Le calme est déjà revenu, alors que les Futures n'ont pas perdu une seule fois au cours des six derniers matchs et sont sortis de la zone de relégation. Tous des points positifs pour Renard, qui doit désormais concrétiser pour garder les fans de son côté.

Le président Wouter Vandenhaute a par ailleurs été interrogé, mais il a souligné à chaque fois tout ce qui s'était déjà bien passé à Anderlecht. Et que tout va bien actuellement. Cependant, les fans ont estimé qu'il était un peu évasif dans ses réponses...

@Johan Walckiers.