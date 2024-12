Surprise à un poste en Coupe : David Hubert ne fera pas tourner

Anderlecht reçoit Westerlo ce jeudi en 8e de finale de la Coupe. Et il n'y aura pas de tournante excessive dans l'équipe de David Hubert, même au poste de gardien de but.

Lors du tour précédent, pour l'entrée en lice du RSC Anderlecht en Coupe de Belgique, David Hubert avait effectué une tournante très réduite. Un garçon comme Amando Lapage, par exemple, n'avait pas débuté la rencontre.

Mais entre les perches, un joueur avait pu faire ses grands débuts : Mads Kikkenborg, la doublure de Colin Coosemans. Le Danois de 25 ans est arrivé en début d'année 2024 à Anderlecht contre 1,3 million d'euros, un investissement considérable, et recevait là sa première chance.

Pour autant, David Hubert n'est pas de ceux qui estiment que la Coupe doit systématiquement permettre au n°2 de jouer. Ainsi, contre Westerlo, c'est bel et bien Coosemans qui jouera, comme il l'a confirmé ce mercredi en conférence de presse.

"Mads s'entraîne bien et j'avais estimé à l'époque qu'il méritait de jouer. Mais Colin est notre numéro 1 et c'est lui qui jouera ce jeudi", déclare Hubert. Une preuve que si le déplacement à Tubize-Braine était un peu plus "prenable", la Coupe reste un objectif majeur pour le RSCA, qui veut donc mettre toutes les chances de son côté.

Kikkenborg n'avait pas été très sollicité à Tubize, mais avait paru assez rassurant pour sa défense sur les quelques ballons qui lui étaient parvenus. Difficile, cependant, de concurrencer un Coosemans dans la forme de sa vie.