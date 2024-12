Cristiano Ronaldo sous un autre angle : les révélations d'un ancien coéquipier

Rafael van der Vaart, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, se confie sur la façon dont il percevait le Portugais lorsqu'il jouait à ses côtés.

Cristiano Ronaldo est incontestablement l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. L'attaquant portugais est également l'une des personnalités les plus célèbres au monde. Il a évolué au Sporting CP, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus avant de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Le Néerlandais Rafael van der Vaart a joué à ses côtés lors de la saison 2009-2010 au Real Madrid, qui marquait également les débuts de Ronaldo sous les couleurs des Blancos. Ensemble, ils ont partagé le terrain à 21 reprises.

"Il était incroyablement centré sur lui-même", confie Van der Vaart à Talksport. "Si nous gagnions 6-0 et qu'il n'avait pas marqué, il n'était pas satisfait. Mais s'il avait inscrit deux buts et que nous perdions, cela lui convenait. Il devait simplement marquer."

"Son physique, wow... Une véritable machine. Aujourd'hui, les joueurs adoptent déjà davantage ce mode de pensée, mais lui était en avance sur son époque. Le temps qu'il passait à la salle de sport, son alimentation, la façon dont il dormait... Tout cela comptait plus pour lui que simplement s'entraîner dur. Il était toujours le premier sur le terrain d'entraînement et le dernier à partir. Je ne l'ai jamais vu prendre une douche", ajoute l'ancien international néerlandais.

"Un jour, après l'entraînement, Cristiano a décidé de travailler ses coups francs. Il en a tiré vingt, mais aucun n'est rentré. J'en ai frappé un et marqué en disant : 'Voilà comment je fais'. Quelques jours plus tard, nous avons obtenu un coup franc en match. Ronaldo l'a envoyé en pleine lucarne et m'a répondu : 'Voilà comment je fais'", conclut Van der Vaart.