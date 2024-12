Le Standard est prévenu : un ancien Serésien a hâte d'en découdre

Depuis le licenciement d'Óscar García, les Brabançons n'ont pas encore perdu et sont impatients d'en découdre, surtout après le nouveau regain de confiance de mercredi en coupe.

OHL poursuit son beau parcours en coupe de Belgique suite à sa large victoire 5-0 contre Zulte Waregem. Les Louvanistes ont repris des couleurs depuis le départ d'Óscar García, et Chris Coleman aura du pain sur la planche malgré tout.

Place au Standard désormais, Youssef Maziz et les siens se déplacent à Sclessin demain et l'ancien Serésien est impatient d'en découdre surfant sur cette vague positive. En effet, le Français a joué un rôle majeur en coupe lors de la large victoire d'OHL et ce, malgré le fait que Zulte Waregem soit en tête du classement de Challenger Pro League.

"Ce n'est jamais facile contre une équipe de deuxième division, mais nous avons très bien joué. Mon but et mes passes décisives me font plaisir, mais le plus important, c'est la qualification", s'est-il réjoui sur le site de son club.

Pour l'entraîneur intérimaire Hans Somers, il s'agit d'une belle conclusion à son court règne. Coleman pourrait être sur le banc pour la première fois samedi contre le Standard, du moins si son permis de travail est en ordre. Maziz a déjà un message pour son nouveau coach : "Nous devons apporter les mêmes ingrédients que lors des derniers matches, à savoir, de l'intensité, des duels, de la puissance et jouer notre jeu."

Jusqu'à présent cette saison, OHL a déçu et n'a pas répondu aux attentes, avec une décevante 13e place au classement. Néanmoins, l'écart avec l'actuel sixième n'est que de cinq points.