Plus de 69 millions de dettes : comment le Standard en est-il arrivé là ?

Le Standard continue de rencontrer des difficultés financières. Le dernier bilan publié montre que le club a enregistré une perte record de 25,1 millions d'euros la saison dernière.

C'est la troisième année consécutive que les Rouches enregistrent une perte de plus de 20 millions d'euros, cette fois-ci en raison de coûts salariaux en hausse (de 30,7 à 36,4 millions), de l'absence de Coupe d'Europe, des revenus télévisuels plus bas, et de litiges juridiques. La dette totale s'élève à 69 millions d'euros.

Les fonds propres de Standard ont encore baissé passant de -24 millions à -39,4 millions d'euros rapporte L'Echo. Cependant, une réduction partielle de la dette a été engagée. Une dette de 22 millions d'euros envers le propriétaire A-Cap a été convertie en capital, ramenant ainsi les fonds propres négatifs à -15 millions d'euros.

Un rachat de plus en plus nécessaire

Et c'était nécessaire pour répondre aux conditions de licence. En outre, des mesures ont été prises pour réduire d'autres dettes. Par exemple, le club a conclu un accord avec l'ancien propriétaire Bruno Venanzi et il est prévu que les dettes envers Marouane Fellaini (3 millions d'euros) et l'investisseur Tifosy (10 millions d'euros) soient remboursées d'ici la fin de cette saison.

Ces mesures devraient réduire le fardeau de la dette de 36 millions d'euros dans le prochain bilan. En attendant un nouvel acquéreur, A-Cap assure temporairement la stabilité financière. La société américaine met à disposition 26 millions d'euros pour maintenir le club en activité jusqu'à la fin de la saison. En parallèle, A-Cap est lui-même impliqué dans des litiges juridiques aux États-Unis, ce qui accroît la pression pour une reprise rapide. Le propriétaire du Standard ne peut plus vendre d'assurances.

Le PDG Pierre Locht s'est montré optimiste quant à l'avenir. Dans une interview accordée à SudInfo, il a indiqué que des négociations exclusives avec un acheteur potentiel pourraient commencer dans les prochaines semaines, offrant ainsi une perspective de solution à la crise traversée par le club.