Avant de rebondir à Saint-Trond, Felice Mazzù aurait pu choisir une destination....très surprenante !

Felice Mazzù, l'entraîneur actuel de Saint-Trond, a délibérément choisi de revenir en Belgique plutôt que de partir pour une aventure lucrative en Arabie saoudite.

"J'étais proche d'un club en Arabie Saoudite pendant l'entre-saison. C'était presque finalisé", a ainsi révélé Felice Mazzù dans Het Laatste Nieuws. Mais la santé de son père a été déterminante. "Ma place est auprès de papa. Il sait que je suis là et c'est ce qui compte."

Mazzù partage que son père a atteint un âge où sa mémoire le fait de plus en plus défaut. "Il ne va pas bien. Il retient peu de choses et n'analyse plus les situations comme avant", explique-t-il.

C'est pourquoi Mazzù a décidé de ne pas déménager à Saint-Trond, malgré une proposition du club. "Dès que je le peux, je rentre chez moi, ne serait-ce que pour une demi-heure. Pour voir comment il va."

L'entraîneur veille, avec son frère et sa sœur, à ce que leur père puisse rester vivre dans la maison familiale, comme il le souhaite. "Nous avons veillé à ce qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. Je paie ses factures et je gère les comptes. Cela demande parfois des ajustements dans notre vie quotidienne, mais son bonheur est primordial", explique Mazzù.

Malgré les défis, Mazzù reste déterminé. Pour lui, le bien-être de sa famille prime sur les avantages financiers. "Le bonheur de papa et de ma famille est plus important que l'argent", conclut-il.