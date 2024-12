Comme face au Standard et Charleroi, ou presque : Genk se fait encore des frayeurs mais prend ses distances avec le Club de Bruges

Genk s'est imposé 3-2 contre Courtrai. Les Limbougrois ont bien mal commencé la partie.

Face à Courtrai, Genk est resté fidèle à ses dernières prestations : un match pas maîtrisé de bout en bout mais tout de même victorieux. Gilles Dewaele a ainsi glacé la Cegeka Arena en ouvrant le score sur corner dès les premières minutes.

Groggy, le Racing a subi le début de match, marqué par le pressing très agressif des visiteurs. Thorsten Fink a même effectué son premier changement en fin de première mi-temps, avec la sortie de Carlos Cuesta pour repasser à une défense à quatre grâce à la montée de Joris Kayembe.

Dans la foulée de son entrée au jeu, le latéral gauche isolait Tolu Arokodare dans le rectangle. L'enchaînement de grande classe du Nigérian a été repoussé par Tom Vandenberghe, mais Patrik Hrosovsky était présent au rebond pour égaliser avant le repos (1-1).

Genk assure l'essentiel

Le milieu slovaque, décidément très présent ces dernières semaines, a même donné l'avantage aux Limbourgeois dès le début de la deuxième mi-temps (2-1). Le plus dur était fait.

A un peu plus de 20 minutes de la fin, Noah Adedeji-Sternberg a fait le break pour sa toute première titularisation en championnat, mis sur orbite par une déviation de Tolu Arokodare en décrochage (3-1). La réduction du score de Courtrai via Thierry Ambrose dans les dernières minutes montre tout de même que Genk n'a pas été aussi serein qu'il n'y paraît. Le Racing enchaîne tout de même avec une nouvelle victoire et prend provisoirement sept points d'avance sur le Club de Bruges, qui va jouer à Malines dans quelques minutes.