🎥 Les Francs-Borains renversent le bas de tableau en s'offrant une victoire déterminante dans les dernières minutes face à Eupen

Menés au score, puis devant au repos, les Francs-Borains ont vu l'AS Eupen égaliser à vingt minutes du terme. Toutefois, Yanis Massolin a réparé son erreur sur l'ouverture du score en offrant un succès terriblement important au RFB.

La semaine dernière déjà, l'AS Eupen avait ouvert le score au Kehrweg avant de subir la loi de La Louvière (3-4). Et sur la pelouse des Francs-Borains, ce dimanche, les Pandas ont remis le couvert.

Avant même le passage de la dixième minute de jeu, Jérôme Deom ouvrait le score pour les joueurs de Mersad Selimbegovic, virtuellement remontés à la huitième place du classement en cas de victoire. Un but issu d'un joli cadeau de Yanis Massolin.

Toutefois, le RFB a dominé une bonne partie de la première mi-temps et a remis les pendules à l'heure. L'Haïtien Mondy Prunier a égalisé, avant le but contre son camp du jeune Luca Dalla Costa (17 ans). Menés au score, les Francs-Borains ont renversé la vapeur pour rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un but.

L'AS Eupen est décidément une équipe de caractère... mais ça ne suffit toujours pas

Un succès précieux se dessinait donc pour les hommes de Karim Belhocine, mais c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme d'Eupen, qui avait déjà fait preuve de caractère face à la RAAL en réduisant le score à deux reprises dans les dernières minutes.

C'est un but d'Emrehan Gedikli, à vingt minutes du terme, qui a rétabli l'égalité au Stade Robert Urbain. Et alors que l'on se dirigeait vers un partage qui n'arrangeait aucune des deux équipes, Yanis Massolin a réparé son erreur sur l'ouverture du score en offrant un succès terriblement important aux Francs-Borains, dans les dernières minutes de la rencontre (88e).

Le RFB réalise donc une excellente opération dans le bas de tableau et sort de la zone rouge. Karim Belhocine et ses hommes occupent désormais la 13e place, à égalité avec Lokeren-Temse et le RSCA Futures. L'AS Eupen, 11e, déçoit encore et ne compte plus que deux longueurs d'avance sur ce trio se battant pour ne pas accompagner le Jong Genk dans les tréfonds de cette Challenger Pro League.