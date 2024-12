Et encore, le score n'est pas forcé : Charleroi s'offre une prestation XXL sur le terrain de l'Antwerp

Charleroi s'est imposé 1-3 à l'Antwerp. Une véritable démonstration collective des Zèbres, malgré le coup de chaud de Mohamed Koné en fin de match.

C'est une équipe de Charleroi regonflée à bloc par le partage in extremis contre le Standard qui s'est présentée en ce début d'après-midi à Anvers. Avec deux changements attendus : les retours de Mohamed Koné et Daan Heymans, pour renvoyer Martin Delavallée et Alexis Flips sur le banc.

L'Antwerp allait-il avoir les jambes lourdes après ses 120 minutes en Coupe de Belgique ? Les Zèbres ont vite mis le doigts où cela faisait mal pour le savoir en allant chercher très haut dès les premières minutes. Et il n'a pas fallu 120 secondes pour voir Nikola Stulic, plus prompt que la défense anversoise sur un centre de Dragsnes mal dégagé, ouvrir le score à la surprise générale. Une belle récompense après ses deux poteaux contre le Standard.

Un match référence

De quoi donner le ton d'un match parti dans tous les sens. Piqués au vif, les Anversois ont directement poussé, avec des occasions pour Tjaronn Chery et Gyrano Kerk. Mais Charleroi ne s'est pas contenté de défendre, loin de là ! Le Sporting est passé tout proche du 0-2 à plusieurs reprises, notamment sur ce raté de Stelios Andreou, tout seul au petit rectangle sur corner (12e).

Ces rushs d'un but à l'autre n'ont pas cessé après le premier quart d'heure. Après de nouvelles occasions anversoises, c'est encore Charleroi qui a hérité de la plus grosse opportunité : Antoine Bernier s'est présenté face à Senne Lammens, qui a repoussé le ballon dans les pieds de Nikola Stulic. L'attaquant serbe aurait plusieurs fois dû faire le break, mais s'est manqué en plaçant au-dessus. Quelques minutes plus tard, c'est Stulic lui-même qui a devancé la sortie de Lammens, sa déviation est cette fois passée juste à côté du poteau.

© photonews

La première mi-temps des Zèbres est tout simplement exemplaire : Charleroi a continué à se créer des occasions, c'est l'Antwerp qui a commencé à se frustrer face à l'agressivité des visiteurs et à leur jeu incisif. Le repos semblait arriver au bon moment pour Jonas De Roeck et ses joueurs. Et pourtant, la situation a encore empiré en début de deuxième mi-temps.

Quatre minutes après la reprise, Charleroi a fait le break sur un coup franc dévié par Heymans au premier poteau, Andreou a cette fois fait preuve de justesse pour conclure au rebond (0-2). Sur un nuage, le Sporting a même inscrit le 0-3 cinq minutes grâce à Stulic, au bon endroit sur un ballon repoussé par Lammens à la suite d'une intervention de Jelle Bataille qui avait déjà failli aboutir en but contre son camp.

© photonews

Il ne pouvait plus rien arriver aux Zèbres, qui ont continué leur match référence de bout en bout en contrariant l'Antwerp avec des phases limpides. La fin de match a toutefois été ternie par la mauvaise réaction de Mohamed Koné après quelques beaux arrêts, avec un geste d'humeur sur Toby Alderweireld qui l'avait cherché. Le penalty concédé de manière plus qu'inutile (Koné avait capté le ballon) et converti par Chery a relancé un semblant de suspense qui n'avait aucune raison de voir le jour et qui n'a finalement rien donné.

Le soulagement est à la hauteur de la frustration des dernières semaines, tant en ce qui concerne la conclusion qu'au classement (les Zèbres sont désormais dixièmes). Si les hommes de Rik De Mil parviennent à prester de la sorte chaque semaine, ils peuvent même se permettre de vendanger quelques occasions.