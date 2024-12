Un joueur de Premier League impliqué dans un grave accident de la route

Le joueur de West Ham, Michail Antonio, a été impliqué dans un accident de la route. La photo d'une voiture totalement endommagée circule sur les réseaux sociaux.

Le meilleur buteur de l'histoire de son club aurait été transporté à l'hôpital en hélicoptère. "West Ham United confirme que Michail Antonio est dans un état stable suite à un accident de la route survenu cet après-midi dans la région de l'Essex", écrit l'équipe londonienne dans un communiqué.

"Michail est conscient et communique", rassure le club. "Il est actuellement sous étroite surveillance dans un hôpital du centre de Londres. En cette période difficile, nous demandons à chacun de respecter la vie privée de Michail et de sa famille. Le club ne fera aucun autre commentaire ce soir, mais publiera une nouvelle mise à jour en temps voulu."

Ce n'est pas la première fois que l'attaquant des Hammers est impliqué dans un accident. En 2019, il avait percuté son véhicule dans le jardin d'une maison familiale.

Michail Antonio we're all with you ❤️🙏 pic.twitter.com/1hZY7M3OBH