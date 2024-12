Le Standard et le stress de la gagne : sans ces dernières minutes, les Rouches seraient dans un fauteuil

Le Standard a encore laissé filer la victoire ce week-end dans les derniers instants face à OHL. Quatre points et, peut-être, une qualification en Coupe perdue au bout du suspens : les Rouches doivent régler ça.

Ivan Leko et probablement tous les supporters Rouches étaient désabusés après que le Standard ait, une fois de plus, perdu deux points dans les arrêts de jeu contre OHL. Il y aura encore débat concernant le but louvaniste : faute ou pas faute sur Ibe Hautekiet ? L'avis de Jonathan Lardot ce lundi dans le traditionnel "Under Review" sera attendu avec impatience à Liège.

Mais les fait sont là : c'était assez mal défendu Hautekiet, assez naïf de la part du Standard qui, surtout, n'aurait jamais dû permettre cette situation. Les Rouches devaient en effet mener bien plus largement à ce stade de la rencontre, et ce but aurait dû être un détail.

Cette fois, les changements de Leko ne peuvent pas vraiment être mis en cause - le coach croate s'est d'ailleurs ouvertement plaint, assez maladroitement, du fait que son banc n'amenait rien et qu'il faisait ses changements le plus tard possible. Contre Charleroi, certains estiment qu'ils étaient même l'explication de l'égalisation carolo.

Le stress de la gagne... et trop peu de buts

Non, ce Standard, assez jeune, semble avoir du mal à garder ses nerfs en fin de rencontre. Pour une défense qu'on avait tellement louée en début de saison pour sa capacité à rester imperméable, il va désormais falloir régler ces moments de panique de fin de match. Si on enlève aux Rouches les derniers instants des matchs contre Charleroi et Louvain, le calcul est simple : + 4 points, et une 4e place ex-aequo avec l'Antwerp.

Une position absolument inespérée au vu de la situation du club en début de saison. Et même en gâchant 4 points, le Standard n'est qu'à un point du top 6. Une victoire samedi prochain chez la lanterne rouge et le Matricule 16 a de réelles chances d'être dans le top 6, auquel Malines et l'Antwerp s'accrochent malgré un bilan de 4/15.

Surtout, le Standard est à un jet de pierre du top 6 malgré une différence de buts... de -8. Quelques buts de plus dans l'autre sens, et les fins de match seraient moins stressantes. Les Rouches seraient alors un candidat très, très crédible au top 6... et c'est déjà un accomplissement.