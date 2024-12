Un candidat à la Pro League se retire : Rochefort met en pause son projet de stade

Evoluant actuellement en D1 ACFF, l'Union Rochefortoise avait récemment annoncé son projet de construire un nouveau stade à Marche-en-Famenne.

Cette entreprise venait de l'impulsion du président Nicolas Lhoist et de sa famille, se rendant bien compte que les infastructures actuelles du club ne collaient pas avec les ambitions de rejoindre la Pro League - en l'occurence, la Challenger Pro League et donc le monde professionnel.

La famille Lhoist avait alors acheté un terrain de 5 hectares à Marche-en-Famenne, pour y construire un stade de 8 500 places, comprenenant également des bureaux, hôtel, un centre de loisirs et d’un espace dédié aux événements.

Cependant, le club a annoncé avoir mis le projet en pause. "Nous avons dû prendre cette décision basée sur la raison et la gestion en bon père de famille."

L’Union Rochefortoise reste un projet familial, l’idée est de le maintenir dans la durée et non de risquer des difficultés financières non anticipées", a expliqué le président Nicolas Lhoist dans un communiqué relayé par Sudinfo.

Cependant, les ambitions restent d'accéder au monde professionnel. "A court et moyen terme, notre objectif est de jouer le top 6 chaque année en D1 ACFF. Sur le long terme, nous explorerons toujours quelles solutions s’offrent à nous pour gravir les échelons et amener l’équipe dans le monde professionnel."