L'exode se poursuit : les Francs Borains aussi profitent de la fin de Deinze

Il y a des affaires à faire à Deinze. Le club a officiellement été déclaré en faillite ce mercredi et tous les joueurs vont donc désormais devoir se trouver un club.

Lennart Mertens, Gaëtan Hendrickx, Thibaut Van Acker ou encore Yanis Musuayi avaient déjà annoncé leur départ de Deinze, et ce dernier s'était même déjà trouvé un club (le Club NXT) dans la foulée de sa rupture de contrat.

Désormais, le SK Deinze est officiellement en faillite. Tous les joueurs, même ceux qui étaient initialement restés fidèles au navire en plein naufrage qu'était le club flandrien, vont être libérés de leur contrat et pouvooir s'engager où ils le souhaitent.

Il y aura donc des affaires à saisir, et les Francs Borains viennent d'en faire une. Christophe Janssens (26 ans), arrière latéral de Deinze, débarque au Stade Robert Urbain, a annoncé le RFB ce mercredi. Une injection d'expérience pour les Hennuyers.

Formé entre autres à Mons, Bruges et Genk, Janssens a disputé 9 matchs de Challenger Pro League cette saison et 78 au total pour le SK Deinze. Il compte également 42 matchs pour le KVC Westerlo.

"J'ai été très bien accueilli et je suis prêt pour un nouveau chapitre. Après avoir vécu une situation compliquée à Deinze, le RFB m'a contacté et j'ai saisi l'occasion. Je vais être plus proche de ma famille et je rejoins un projet intéressant. Avec le groupe qu'on a et ce que j'ai pu voir pendant les matchs, je sais que tout va bien se passer", déclare Christophe Janssens sur le site officiel du RFB.