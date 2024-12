13 victoires en 17 matchs : Charleroi va retrouver l'un des entraîneurs les plus prolifiques de son histoire ce weekend

Charleroi se déplacera à Louvain samedi. Un certain Tibor Balog a rejoint le staff local.

Après avoir arraché un point contre le Standard, Louvain enchaîne avec la réception de Charleroi ce weekend. Un match coché dans son agenda par Tibo Balog depuis son arrivée.

L'entraîneur hongrois, désormais âgé de 58 ans, fait partie du staff de l'équipe première louvaniste depuis le licenciement d'Oscar Garcia. Après un match à épauler Hans Somers, il est désormais l'adjoint de Chris Coleman.

Ancien chouchou des supporters du Sporting

Joueur de Charleroi de 1993 à 1997, Tibor Balog a ensuite intégré le staff du scouting, secondant Zoltan Kovac, Luka Peruzovic, Jos Daerden, Jacky Mathijssen, Tommy Craig, Stéphane Demol et Csaba Laszlo il y a une quinzaine d'année.

Il avait lui-même pris l'équipe en charge en tant que T1 en septembre 2011, lors de la saison en D1B. Et cela avait fonctionné : avec 13 victoires en 17 matchs, il était encore un peu plus entré dans le coeur des supporters et avait joué un grand rôle dans la remontée immédiate.

Mais Abbas Bayat avait ensuite une nouvelle fois défrayé la chronique en le démettant de ses fonctions en février. Balog avait ensuite rebondi à La Louvière Centre, à l'Olympic Charleroi, à Wavre, au Stade Brainois et à Tubize-Braine. Le départ d'Abbas devrait permettre des retrouvailles un peu plus chaleureuses.