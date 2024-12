L'Antwerp surclassé par Charleroi ? Jonas De Roeck recadre Toby Alderweireld après sa déclaration forte

L'Antwerp a sombré contre Charleroi le weekend dernier. Jonas De Roeck est revenu sur cette pénible après-midi.

"Nous avons été surclassés tactiquement" : Toby Alderweireld n'avait pas mâché ses mots à l'issue de la défaite 1-3 contre Charleroi, un match que les Zèbres avaient dominé de la tête et des épaules. Faire intervenir la tactique implique forcément Jonas De Roeck et son staff.

L'entraîneur anversois est ainsi revenu sur l'épisode en conférence de presse : "J'ai été surpris que Toby fasse cette déclaration. Peut-être qu'il était encore un peu pris par l'émotion du match. Pourtant, ce sont des choses que nous préférons garder privées" a déclaré De Roeck, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Le groupe secoué mais uni

Il confirme avoir eu une bonne discussion avec son capitaine : "Sur le pourquoi de cette déclaration et ce qu’il voulait dire par là. C'était une conversation normale entre l'entraîneur et le joueur, comme cela arrive plusieurs fois par semaine. Seul le contexte était différent désormais, car ce genre de chose n’arrive normalement jamais. L’important est que nous en tirions tous les deux des leçons. Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. Et qu’ensemble, comme avant, nous voulons avancer dans la même direction".

Mais il ne faut pas que le contexte de la sortie d'Alderweireld fasse oublier le plus important : le contenu inexistant proposé au Bosuil dimanche dernier. "Un jour sans peut arriver à n'importe qui. Le plus important est que nous ne restions pas les bras croisés. Nous avons déjà assez souvent montré ce que nous avions à offrir. Il est important de le montrer à nouveau".

L'Antwerp sera donc attendu de pied ferme en déplacement à Malines. Un match tout sauf simple (le KV s'était imposé 0-1 à l'aller et est très difficile à manier à domicile) pour lequel les Anverois seront en plus privés de Vincent Janssen, suspendu.