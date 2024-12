Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, regarde avec fierté sa "machine" : "C'est une preuve de notre force"

Le Club de Bruges est proche de la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Le président Bart Verhaeghe est fier des performances de son club.

"Je ne m'attendais pas à ça après le tirage au sort fin août. Après le PSG, nous avions le parcours le plus difficile", estime Bart Verhaeghe dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Mais l'ambition était claire dès le début : atteindre le top 24 avec au moins huit points.

Avec dix unités après quatre matchs, le Club dépasse donc déjà les attentes. "C'est fantastique et inespéré", poursuit le président. "Le Sporting CP est une équipe avec des qualités de demi-finaliste en Ligue des Champions."

Cependant, la prudence reste de mise. En raison du nouveau format et de la différence de buts négative (-2), le Club de Bruges pourrait avoir besoin d'un point supplémentaire pour assurer sa qualification. "Nous restons les deux pieds sur terre. Mais nous croyons en un bon dénouement", déclare l'homme fort du Club de manière optimiste.

Le Club de Bruges est à sa place dans le top 24

Le président loue également l'engagement de l'équipe et du staff. "Ce sont des guerriers. Mechele et Tzolis ont combattu jusqu'au bout. Brandon Mechele a même envoyé un message en pleine nuit depuis l'hôpital après s'être cassé le nez. Cela montre la mentalité de notre groupe."

Verhaeghe voit aussi la force structurelle au sein du club comme un grand atout. Malgré les changements après le départ de Vincent Mannaert, "la machine" continue de fonctionner. "Le recrutement fonctionne bien, la jeunesse progresse et la structure est solide. Cela témoigne de la force de notre organisation."

Au niveau international, le Club de Bruges gagne de plus en plus de respect, tant sur le plan sportif qu'extra-sportif. "Nous faisons preuve de courage sur le terrain, comme face à 60 000 supporters au Celtic, et nous restons financièrement sains. Les clubs nous demandent comment nous faisons. Nous montrons que nous ne sommes pas un feu de paille", conclut fièrement Verhaeghe.