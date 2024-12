Une chance en or pour Verschaeren ? Pourquoi il doit "profiter" de la blessure de Stroeykens

Les deux prochains mois seront cruciaux pour Yari Verschaeren. En l'absence de Mario Stroeykens, il aura amplement l'occasion de se prouver à l'endroit où son numéro de maillot le place : le numéro dix. C'est toujours là qu'il devrait le mieux performer.

La valeur marchande de Verschaeren n'a pas été aussi basse depuis 2019. À l'époque, il faisait tout juste ses débuts et valait déjà 4 millions. Six mois plus tard, ce chiffre a même atteint 16 millions. Cela montre à quel point le potentiel de Verschaeren était estimé.

Deux graves blessures et un manque de stabilité

Verschaeren s'est révélé lors de la saison 2018-2019. Sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck, le milieu de terrain a rapidement impressionné par sa technique, sa capacité à garder le ballon et sa vision du jeu. Ses performances lui ont valu, à un jeune âge, une place en équipe nationale belge, où il a inscrit son premier but lors d'un match de qualification contre Saint Marin.

Cependant, sa percée définitive vers le top absolu ne s'est pas concrétisée. Les blessures ont joué un rôle important dans son développement en dents de scie. En 2020, il s'est déchiré les ligaments de la cheville, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant des mois. Plus grave encore, la rupture des ligaments croisés survenue en mars 2023. Juste au moment où il recommençait à devenir important pour Anderlecht.

En plus des revers physiques, l'inconstance au sein d'Anderlecht a freiné sa progression. Le club a connu ces dernières années des hauts et des bas sportifs, avec des entraîneurs variables et un manque de stabilité. Chaque entraîneur attendait quelque chose de différent de lui.

Sous les ordres de l'entraîneur Brian Riemer, Verschaeren était considéré comme un maillon crucial du jeu offensif d'Anderlecht. L'entraîneur danois parlait souvent de lui en termes élogieux dans les interviews et lui attribuait un rôle clé dans le système. Malgré ses blessures, le club continue pourtant de croire en son potentiel. Sa prolongation de contrat en 2023 en est la preuve.

Yari Verschaeren de retour à sa place ?

Désormais, il doit le prouver sur le terrain. Ces derniers mois, son statut a changé au Lotto Park. De joueur titulaire, il est passé à rassembler des minutes en fin de match. Avec Stroeykens absent, il doit devenir le lien entre l'attaque et le milieu de terrain.

Pourquoi va-t-il maintenant être performant ? Il y a des raisons de le croire, en tout ça. Avec Rits et Dendoncker derrière lui, il bénéficie de deux joueurs costauds. Il n'a plus à effectuer tout le travail de course au milieu de terrain. Il doit venir chercher le ballon, se retourner et jouer vers l'avant. Pas comme Stroeykens, plus solide sur ses appuis, mais en jouant entre les lignes.

C'était le point critiqué dans son jeu, mais David Hubert le lui a clairement indiqué : on n'attend pas de lui qu'il joue sans risque. Il doit être en mesure de placer ces ballons pour Dolberg ou les ailiers. Et de s'infiltrer. Il semble que cela lui convienne mieux que plus bas sur le terrain, où, en raison de sa petite taille, il est souvent balayé.

De toute façon, cela ne pourra que lui faire du bien mentalement de ne pas se retrouver sur le banc après une mauvaise performance. Car cela joue aussi un rôle, ce qui explique parfois pourquoi il jouait ces matchs sans prise de risque. C'est maintenant à lui de prouver qu'il est le numéro 10 d'Anderlecht !