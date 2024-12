Malines refuse encore la victoire à l'Antwerp, mais est désormais à portée de l'Union... et du Standard !

L'Antwerp n'a pas totalement réussi à se remettre la tête à l'endroit après sa lourde défaite contre Charleroi. Les hommes de Jonas De Roeck ont été frustrés en fin de match à Malines.

Après la controverse sur la tactique de Jonas De Roeck contre Charleroi, une réaction était attendue. Avec Valencia, Odoi et Riedewald dans le onze, le coach de l'Antwerp avait clairement revu sa copie. Malines prenait pourtant l'initiative, et se voyait refuser un but de Ouattara.

Le danger anversois n'est apparu qu'en fin de la première mi-temps. Bataille trouvait Kerk, qui a trouvé De Wolf sur sa route. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, rebelote : cette fois, après une phase brouillonne, c'était Touba qui trompait son propre gardien (0-1).

© photonews

En seconde période, l'Antwerp aura également eu des possibilités de contre-attaquer pour porter le score à 0-2. Bataille a manqué de doubler l'avance en se précipitant, mais on semblait toutefois se diriger vers une victoire étriquée du Great Old. Les visiteurs n'ont pas brillé, mais n'ont que peu concédé d'occasions.

Un coup de pied arrêté pouvait bien sûr encore tout changer, et ce fut le cas. Hairemans a parfaitement placé un coup-franc sur la tête de Van den Eynden à la 79e. De quoi frustrer l'Antwerp qui verra peut-être le top 3 s'éloigner, mais Malines peut voir de son côté l'Union et même le Standard revenir à grands pas...