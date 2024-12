Besnik Hasi ironise sur une mauvaise habitude de son équipe

Le KV Malines a encore encaissé juste avant la pause face à l'Antwerp. Si les Sang & Or s'en sont sortis, Besnik Hasi restait agacé.

Malines pensait atteindre la mi-temps sans encaisser ; c'était sans compter sur un but dans les tous derniers instants de la première période, ce qui ne plaît évidemment pas à Besnik Hasi.

"Compte tenu des circonstances, je peux me satisfaire de ce match nul. Mais il faut vraiment qu'on arrête d'encaisser juste avant la mi-temps", peste l'entraîneur du KV Malines. "C'est devenu une habitude ces dernières semaines et je n'aime pas ça".

Les Sang & Or ont tenu bon en seconde période et ont fini par aller chercher le 1-1 à la 79e minute. "Nous avons pris des risques et cela nous a souri. Après la déception de la semaine passée, mes joueurs ont trouvé la force de revenir au score et je les en félicite".

Besnik Hasi fait là référence à un penalty non-accordé au Kavé la semaine passée contre le FC Bruges pour une faute de main de Jorne Spileers. Malines aurait alors pu revenir à égalité et prendre un point durement arraché.